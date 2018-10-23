В Казахстане отмечается подъем заболеваемости серозным менингитом

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане отмечается сезонный подъем заболеваемости серозным менингитом. Об этом на пресс-конфереции в Астане сообщила заместитель председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Лаура Ахметниязова.

По ее словам, серозный менингит проявляет себя с мая по октябрь. С наступлением первых морозов исчезает. Вирусные серозные менингиты отличаются от менингококкового и гнойного менингита доброкачественным течением. Они очень редко дают осложнения и смертельные исходы.

«С начала 2018 года диагноз менингококковая инфекция подтвержден у 85 человек, в том числе в Алматы и Алматинской области - 51 случай», - сказала специалист.

Как подчеркнула Лаура Ахметниязова, после проведения противоэпидемических мероприятий заболеваемость менингококковой инфекцией в республике стабилизирована.

«С 30 июня в стране регистрируются единичные случаи заболевания менингококковой инфекцией. Таким образом ситуация в республике стабильная. Показатель заболеваемости менингококковой инфекцией составляет 0,5 на 100 тысяч населения. Это в 4 раза ниже порогового уровня. Средний многолетний показатель заболеваемости у нас сложился на уровне 2,1», - пояснила спикер.

По данным Л.Ахметиниязовой, ежегодно в Казахстане регистрируется до 700 случаев серозного менингита, в 2017 году был зарегистрирован 701 случай. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 575 случаев серозного менингита, из них в Астане 196 случаев. Во всех случаях проводятся противоэпидемические мероприятия.

В свою очередь руководитель Департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов подчеркнул, что ситуация в столице по серозному менингиту стабильная.

«На прошлой неделе у нас было зарегистрировано 8 случаев. На сегодня трое детей выписано из больницы. Вначале больной поступает с такими симптомами как головная боль, тошнота, рвота, температура, вялость. На второй-третий день исчезают головная боль и тошнота. На пятый день температура стабилизируется. Течение болезни благоприятное и, как правило, на 10-12 день ребенок выписывается. В условиях стационара на сегодня находятся пятеро детей», - сказал он.

Л.Ахметниязова разъяснила, чем отличаются менингиты.

По ее словам, менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Менингит по причине возникновения подразделяется на три основные группы. Это менингококковый, гнойный и серозный менингит.

Инфекционную опасность для окружающих представляют больные менингококковым менингитом. Так как это заболевание протекает в более тяжелых формах, а также больной интенсивно выделяет возбудителя во внешнюю среду при кашле, чихании.

Серозные менингиты вирусного происхождения вызываются энтеровирусами, а также некоторыми другими видами вирусов. Вирусные серозные менингиты отличаются от менингококкового и гнойного менингита доброкачественным течением. Они очень редко дают осложнения.

Источником инфекции является больной человек и «здоровый» вирусоноситель. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Может передаваться и воздушно-капельным путем при большом скоплении людей. Заражение чаще происходит при купании в водоемах и плавательных бассейнах.

Гнойный менингит — гнойное воспаление мозговых оболочек. Гнойный менингит может развиваться на фоне имеющегося в организме первичного септического очага.

Распространение возбудителя возможно из инфекционного очага любой локализации, но наиболее часто происходит при длительно протекающих инфекциях лор-органов (остром и хроническом гнойном отите, синуситах – гайморите, фронтите).

Проникновению возбудителей гнойного менингита способствует ослабленное состояние иммунной системы организма, которое может быть вызвано частыми ОРВИ, гиповитаминозом, перенесенным стрессом, физическими перегрузками, резкой сменой климата. Больные гнойным менингитом не представляют опасности для окружающих. Так как больной в этой стадии заболевания не выделяет возбудителя во внешнюю среду.

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком и относится к бактериальным менингитам. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).

Для менингококкового менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40 градусов, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной форме, имитируя такие сравнительно «безобидные» заболевания, как грипп, ангина, насморк, тонзиллиты и т.п. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

Источником инфекции являются больные люди и «здоровые носители», т.е. люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка.