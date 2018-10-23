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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов отошёл от управления Mail.Ru Group

CA-NEWS (UZ) - Предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов попрощался с Mail.Ru Group и заявил, что займётся благотворительностью и электронной коммерцией, сообщили российские СМИ.

Холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову, передал контроль над Mail.Ru Group генеральному директору Борису Добродееву. Сам Усманов займётся благотворительностью и бизнесом в сфере электронной коммерции, передает life.ru.

В заявлении Усманова говорится, что высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение. Предприниматель заметил, что с момента выхода компании на IPO в 2010 году капитализация Mail.Ru Group выросла в три раза (с 171 до 368 млрд рублей), а выручка — почти в шесть раз (с 10,5 до 58,6 млрд рублей). "Я ухожу из управления с лёгким сердцем", — заявил Усманов.

Бизнесмен сообщил, что до конца года анонсирует программу благотворительности в области спорта, культуры и помощи детям. Также Алишер Усманов займётся освоением рынка электронной коммерции. Предприниматель намерен совместно с партнёрами из Alibaba построить крупнейшую в Европе компанию e-commerce.

Напомним, что Основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов в этом году занял десятое место в общем списке самых богатых бизнесменов РФ по версии Forbes. Богатство Усманова сократилось на 2,7 миллиарда и достигли отметки в 12,5 миллиарда долларов.

В 2018 Усманов попал в "кремлёвский доклад" Минфина США — список лиц, приближённых к президенту России Владимиру Путину.

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