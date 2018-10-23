В Фергане милиционер задержан по подозрению в убийстве своего коллеги

CA-NEWS (UZ) - В Коканде 40-летний начальник отдела органов внутренних дел на железнодорожном вокзале Аброр Назаров 19 октября был убит своим коллегой. По словам источников «Озодлика», в ходе посиделок между милиционерами возникла ссора, которая закончилась поножовщиной.

Как сообщили в правоохранительных органах Ферганской области, по факту убийства офицера милиции возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 97 («Умышленное убийство с особой жестокостью»).

По подозрению в совершении убийства задержаны два человека, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным Генпрокуратуры, 20 октября в отношении сотрудника милиции Д.К. было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 УК республики.

Сообщается, что сотрудник органов внутренних дел Д.К. в ходе ссоры 19 октября нанес один смертельный удар ножом в живот своего коллеги А.Н. В этот же день он был задержан и помещен под стражу. Предварительное следствие ведут сотрудники отдела по расследованию особо тяжких преступлений Ферганской областной прокуратуры.

Один из соседей покойного милиционера Анвара Назарова рассказал, что сотрудник органов внутренних дел был убит во время посиделки с коллегами.

– Сотрудники милиции сидели в чайхане в Учкуприкском районе. Потом между ними неожиданно произошла ссора, которая переросла в драку. Трое мужчин не смогли справиться с Аброром-ака и тогда кто-то из милиционеров сзади нанес удар ножом Назарову. У покойного сиротами остались трое детей, его похоронили 20 октября, – сказал собеседник.