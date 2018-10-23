Президент Таджикистана посетил город Бустон
- Таджикистан, общество
- 12:06, 23 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся с рабочим визитом в Согдийской области, открыл сегодня, 23 октября в городе Бустоне сквер с Государственным флагом Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба главы государства, высота постамента с Государственным флагом составляет 48 метров, ширина флага составляет 7 метров, а длина – 14 метров.
Сквер Государственного флага РТ в городе Бустоне расположен на 2 га земли, где созданы условия для досуга и отдыха местных жителей.
Также в городе Бустоне Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нового трехэтажного здания налоговой инспекции, оснащенного рабочими кабинетами и оборудованием.
Рабочая поездка президента в Согдийскую область продолжается.
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