РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана посетил город Бустон

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся с рабочим визитом в Согдийской области, открыл сегодня, 23 октября в городе Бустоне сквер с Государственным флагом Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, высота постамента с Государственным флагом составляет 48 метров, ширина флага составляет 7 метров, а длина – 14 метров.

Сквер Государственного флага РТ в городе Бустоне расположен на 2 га земли, где созданы условия для досуга и отдыха местных жителей.

Также в городе Бустоне Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нового трехэтажного здания налоговой инспекции, оснащенного рабочими кабинетами и оборудованием.

Рабочая поездка президента в Согдийскую область продолжается.

print
  • BBC: какие чудеса скрыты в недрах Узбекистана
  • В Узбекистане с 16 ноября бензин и дизтопливо могут подорожать
  • В Казахстане по программе «7-20-25» одобрено свыше 2,5 тыс. заявок
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×