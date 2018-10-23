Президент Таджикистана посетил город Бустон

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, находящийся с рабочим визитом в Согдийской области, открыл сегодня, 23 октября в городе Бустоне сквер с Государственным флагом Таджикистана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, высота постамента с Государственным флагом составляет 48 метров, ширина флага составляет 7 метров, а длина – 14 метров.

Сквер Государственного флага РТ в городе Бустоне расположен на 2 га земли, где созданы условия для досуга и отдыха местных жителей.

Также в городе Бустоне Эмомали Рахмон принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нового трехэтажного здания налоговой инспекции, оснащенного рабочими кабинетами и оборудованием.

Рабочая поездка президента в Согдийскую область продолжается.