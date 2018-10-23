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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Башкирии около 650 человек эвакуировали из гимназии из-за задымления

CA-NEWS (CA) - Около 650 человек эвакуировали из башкирской гимназии из-за задымления в столовой, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС Башкирии Елена Мавлютова.

По данным ведомства, во вторник в 8.45 (6.45 мск) спасателям поступило сообщение о задымлении в гимназии №6 города Стерлитамак. На место были направлены 10 единиц техники и 32 человека из стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара.

"По прибытии происходило незначительное задымление в столовой на первом этаже кирпичного трехэтажного здания гимназии. Произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения в помещении столовой. Силам и средствам дан отбой с места",- сообщила Мавлютова.

Она пояснила, что работники школы эвакуировали 648 человек, из них 621 ребенок. Пожарные эвакуировали ещё 40 человек, из них 18 детей.

"Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России. В настоящее время помещения проветрены. Учебный процесс восстановлен", — сообщила собеседница агентства.

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