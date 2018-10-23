В Туркменистане готовится к сдаче в эксплуатацию единственный в мире завод по производству бензина из газа

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по приоритетным задачам социально-экономического развития страны.

В ходе заседания он поинтересовался положением дел в отраслях переработки энергоресурсов.

Вице-премьер М.Мередов доложил об увеличении ассортимента и объемов продукции нефтегазохимии. По его словам, этому способствует стабильная работа имеющихся, модернизированных и новых, вышедших на проектную мощность предприятий.

В числе нефтегазохимической продукции, востребованной не только на внутреннем рынке, но и за рубежом, он назвал карбамид, полиэтилен, полипропилен, полипропиленовую пленку, экологически чистое автомобильное топливо – бензин, дизельное топливо, смазочные масла, отвечающие требованиям международных стандартов. Экспорт продукции нефтегазохимии увеличил валютные поступления в госбюджет.

Кроме этого, готовится к сдаче в эксплуатацию единственный в мире завод по производству экологически чистого синтетического бензина из природного газа.

Намечено строительство новых современных инновационных комплексов: завода в Киянлы по выпуску продукции газохимии, завода в Овадандепе по производству синтетического бензина, на строительство которых будут направлены большие объемы туркменских и иностранных инвестиций.

Заслушав доклад, глава государства поручил вице-премьеру активизировать работу по расширению международного взаимодействия и выводу туркменских энергоносителей на европейский рынок, по реализации программы развития нефтегазового комплекса до 2030 года, увеличению объемов добычи нефти и газа и получаемой в результате их переработки продукции, освоению перспективных углеводородных месторождений и внедрению новаторских технологий.