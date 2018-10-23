Певцы, спортсмены и квнщик стали первыми послами здоровья в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов встретился с известными спортсменами, певцами, актерами страны и присудил им титул «Посол здоровья».

Как сообщает пресс-служба ведомства, выступая перед участниками встречи, министр сказал: «Послы здоровья - известные личности из мира искусства, спорта, эстрады - своей деятельностью уже вносят весомый вклад в формирование здорового образа жизни. Знаменитый человек оказывается гораздо эффективнее других в пропаганде, например, в сфере здравоохранения, здорового образа жизни».

По его словам, Минздрав преследует цель: укрепление здоровья граждан путем соблюдения простых правил, отказа от вредных факторов, таких как курение, алкоголь, повышенное употребление сахара, соли, «плохих» жиров, выбор в пользу овощей и фруктов, воды, физическая активность, зарядка, пробежка, ходьба пешком, езда на велосипеде.

Е.Биртанов призвал послов здоровья вовлечь своих поклонников, молодежь, подрастающее поколение в ЗОЖ.

Первыми послами здоровья страны стали олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (1996 год, Атланта, США) Юрий Мельниченко, Заслуженный деятель Казахстана Каракат Абильдина, актер, Заслуженный деятель Казахстана Нурлан Алимжанов, певец Кайрат Нуртас, певец, профессиональный боксер, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Ибрагим Ескендир и капитан команды КВН «Спарта-Астана», первый чемпион Высшей лиги 2017 года в России Данияр Жумадилов.

В свою очередь, послы здоровья сказали, что приложат все усилия для пропаганды здорового образа жизни и заверили, что в своей деятельности и на своих страницах в социальных сетях будут распространять свое мнение о пользе ЗОЖ, призывать людей правильно питатья, заниматься спортом и т.д.