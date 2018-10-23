Китайские кардиологи осмотрели монгольских детей, прооперированных бесплатно в КНР в прошлом году

CA-NEWS (MNG) - Медицинская бригада Китайского фонда Красного Креста 21 октября посетила четыре семьи в Монголии для повторных медосмотров детей, которые прошли бесплатные операции по устранению порока сердца в КНР в 2017 году, сообщает Xinhua.

20 октября кардиологи из Китая приступили к 5-дневной миссии по неонатальному скринингу на наличие врожденных пороков сердца у монгольских детей, чтобы позже они могли получить бесплатное лечение в Китае. Дети из четырех семей были отобраны случайным образом из 53 ребят, которым в 2017 году в Китае были сделаны бесплатные операции.

Повторный медосмотр является частью программы гуманитарной помощи Китайского фонда Красного Креста, которая была запущена в прошлом году для оказания помощи детям с врожденным пороком сердца.

В прошлом году 53 монгольских ребенка были бесплатно прооперированы в Китае. В этом году медицинская бригада Китайского фонда Красного Креста в сотрудничестве с соответствующими медорганизациями Монголиии выберет еще 47 детей из более чем 120 ребят.