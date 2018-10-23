В сауны Душанбе теперь не пускают пары без печати о браке

CA-NEWS (TJ) - В саунах Душанбе запрещено совместное пребывание пар, не связанных узами официального брака. Владельцы саун подтвердили, что теперь требуют у пар, желающих отдохнуть и попариться в сауне, свидетельства о заключении брака.

«Для супружеских пар нет никаких препятствий, а вот для пар, не связанных узами брака, такой отдых запрещен. Эти правила только установлены городскими властями», - сказал 22 октября осведомленный источник.

Жителя Душанбе Дилшода с женой на прошлой неделе не пустили в сауну из-за того, что у него не было на руках документа, подтверждающего заключенный брак. Он сказал 22 октября, что раз в месяц он по традиции парился с женой в сауне, а новые правила были для него неожиданными. «Мы не знали о новых правилах, поэтому с собой не было свидетельства и мы не смогли доказать, что являемся мужем и женой. Пришлось уйти, так и не попарившись. Владельцы сауны сказали, что это распоряжение властей и необходимо его выполнять», - сказал собеседник.

По его словам, власти должны были оповестить жителей о новых правилах заранее.

Алишер, сотрудник одной из столичных саун, расположенной в 46-м микрорайоне, сказал, что требование предъявления свидетельства о регистрации брака или соответствующей печати в паспорте – указание руководства: так они могут быть уверены, что их заведение не используют в качестве борделя.

​Умарджон Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, сказал 22 октября, что такие правила введены с целью предотвращения создания притонов для занятия проституцией. Поэтому владельцы саун и других заведений получили предупреждение усилить контроль за своими посетителями. «Были случаи, когда сотрудники милиции задерживали в зонах отдыха, гостиницах, саунах женщин легкого поведения, потом эти сюжеты показывали по телевидению», - отметил Умарджон Эмомали.

Наряду с саунами предупреждение получили и гостиницы. Жительница Душанбе Махваш выехала по делам в Худжанд и, по ее словам, во многих частных гостиницах она заметила вывеску на ресепшн, что запрещено сдавать номера для несемейных пар.