Строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги планируется завершить в 2021 году

CA-NEWS (KZ) - Строительство Большой Алматинской кольцевой автодороги планируется завершить в 2021 году. Об этом 23 октября на заседании правительства Казахстана сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, по проекту полностью решены вопросы по отводу земель под строительство дороги, на участках завершена мобилизация техники и персонала, оформлены карьеры.

«В 2021 году предусматривается завершение строительства и начало эксплуатации дороги на платной основе. В период строительства будет созданы порядка 3 тыс. рабочих мест. Данная автодорога позволит вывести за пределы города до 38 тыс. автотранспортных средств в сутки, что предотврарит образование транспортных коллапсов и положительно отразится на экологии города», - отметил глава ведомства.

Также прорабатывается ГЧП проект строительства железнодорожной линии в обход станции Алматы, в конце текущего месяца планируется объявление конкурса на определение лучшего технического предложения. В целом, проект позволит на 40% разгрузить станцию Алматы и сократить сроки транспортировки грузов, следующих через нее транзитом, в среднем на двое суток.

Кроме этого, министерство ведет работу над концессионным проектом «Строительство и эксплуатация скоростных автомобильных дорог Туркестанской области».

«В рамках проекта предусматривается строительство Юго-Западного обхода города Шымкент (48 км), Обхода города Сарыагаш (55 км), участка Абай-Кызыласкер (34 км) и подъезда Кызыласкер-Чиназ к пункту пропуска Конысбаев (14 км). Проект будет способствовать увеличению объема грузоперевозок между Казахстаном и Узбекистаном, выводу за пределы городов Шымкент и Сарыагаш до 25 тыс. АТС/сутки», - рассказал Ж.Касымбек.