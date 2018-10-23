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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экологические пробы, взятые на месте аварийного приземления ракеты-носителя «Союз», в норме
Предыстория: Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз»

CA-NEWS (KZ) - Экологические пробы, взятые на месте аварийного приземления ракеты-носителя «Союз», в норме, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

По его словам, казахстанская сторона завершила исследования, результаты будут переданы российской стороне.

Авария ракеты-носителя «Союз МС-10» произошла 11 октября во время запуска на космодроме «Байконур». Экипаж в составе российского и американского космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга совершил аварийную посадку, они приземлились близ Жезказгана.

Причиной инцидента стало повреждение при сборке одной из стоек крепления, соединяющей боковой блок ракеты с центральным. Из-за этого ступени ракеты не смогли отделиться вовремя.

Расследованием инцидента занимается специальная комиссия «Роскосмоса».

Полеты с Байконура, по предварительным данным, возобновятся 3 декабря – очередная экспедиция отправится к Международной космической станции. Планируется, что нынешний экипаж вернется на землю 20 декабря.

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