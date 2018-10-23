В России в ходе рейда трудовых мигрантов «конвоировали» как военнопленных

CA-NEWS (TJ) - Российские правозащитники уверены: «облава» на трудовых мигрантов на центральном рынке в Туле 20 октября с целью выявления незаконной миграции – это психологические пытки, так как обращение с задержанными напоминало конвоирование военнопленных на принудительные работы.

Валентина Чупик, правозащитница, которая оказывает правовую помощь трудовым мигрантам в России, сказала 22 октября, что за два дня она получила десятки жалоб от мигрантов в Туле, передает centralasian.org.

«Они пишут из спецприемников, звонят, говорят о том, что их незаконно задержали. Я попросила их направить мне свои данные, чтобы я могла официально от их имени подать жалобу в вышестоящую инстанцию. Но никто не решился. Полицейские пригрозили им, что если пожалуются куда-нибудь, то без разговоров будут депортированы из России. Боятся они», - сказала правозащитница.

По ее словам, полицейские знают, что нельзя так обращаться с людьми – выстраивать их в колонны как военнопленных или часами держать с закинутыми на затылок руками лицом к стене, знают, что будут наказаны за это, поэтому и угрожают мигрантам депортацией.

Валентина Чупик говорит, что в последнее время массовые «облавы» на трудовых мигрантов в российских городах участились. «Недавно подобное было во Владивостоке, на Сахалине и в Приморском крае. Причины таких действий не разъясняются, но на мой взгляд, такими демонстративными задержаниями мигрантов власти хотят держать в страхе местное население», - говорит она.

Тем временем в управлении полиции Тульской области сообщили, что задержание мигрантов и массовая проверка документов – это обычный рейд на выявление нелегальных мигрантов.​ В результате двухдневных рейдов в Туле было выявлено, что 78 трудовых мигрантов были зарегистрированы в домах местных жителей, но фактически там не проживали.

Один из таджикских мигрантов Саъди, который попал под "облаву" вместе с женой, считает такие действия полицейских, которые потом еще показывали свои «рейды» по местному телевидению, издевательством, но он с семьей вынужден всё терпеть, чтобы не потерять работу и источник дохода.