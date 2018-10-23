В центре Киева автокран без тормозов смял десяток автомобилей

CA-NEWS (CA) - В центре Киева произошло масштабное ДТП, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook. По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза, в результате чего он смял и отбросил друг на друга 10 автомобилей. Еще около десятка автомобилей также получили повреждения.

В связи с масштабной аварией полностью заблокировало движение в сторону бизнес-центра "Парус" от станции метро "Печерская". В данное время уточняется информация о пострадавших и причинах аварии.