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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В центре Киева автокран без тормозов смял десяток автомобилей

CA-NEWS (CA) - В центре Киева произошло масштабное ДТП, сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook. По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза, в результате чего он смял и отбросил друг на друга 10 автомобилей. Еще около десятка автомобилей также получили повреждения.

В связи с масштабной аварией полностью заблокировало движение в сторону бизнес-центра "Парус" от станции метро "Печерская". В данное время уточняется информация о пострадавших и причинах аварии.

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