В Монголии будет реализован второй этап проекта «Укрепление потенциала фондового рынка»

CA-NEWS (MNG) - Комитет по финансовому регулированию (КФР) в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) решил продолжить реализацию второго этапа проекта «Укрепление потенциала фондового рынка Монголии» в 2019-2022 годах, передает Montsame.

В этой связи старший советник JICA Цунода Жиро и заместитель начальника Департамента государственной политики и финансов Огата Эрина 15-19 октября проработали в Улан-Баторе. Во время своей работы в монгольской столице они провели встречу и совещание с руководствами Минфина, КФР, Монголбанка (ЦБ) и Монгольской фондовой биржи (МФБ) в целях планирования реализации второго этапа проекта.

На совещании были рассмотрены и решены вопросы о проведении исследования рынка корпоративных облигаций на втором этапе проекта, создании консалтингового и рейтингового агентства и определении принципов правового регулирования и системы внебиржевых торгов, а также о повышении осведомленности общественности о фондовом рынке.

Протокол совещания был подписан начальником отдела по вопросам облигаций КФР Б.Лхагвасурэном и главой представительства JICA в Монголии Мацумо Сато.