РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии будет реализован второй этап проекта «Укрепление потенциала фондового рынка»

CA-NEWS (MNG) - Комитет по финансовому регулированию (КФР) в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) решил продолжить реализацию второго этапа проекта «Укрепление потенциала фондового рынка Монголии» в 2019-2022 годах, передает Montsame.

В этой связи старший советник JICA Цунода Жиро и заместитель начальника Департамента государственной политики и финансов Огата Эрина 15-19 октября проработали в Улан-Баторе. Во время своей работы в монгольской столице они провели встречу и совещание с руководствами Минфина, КФР, Монголбанка (ЦБ) и Монгольской фондовой биржи (МФБ) в целях планирования реализации второго этапа проекта.

На совещании были рассмотрены и решены вопросы о проведении исследования рынка корпоративных облигаций на втором этапе проекта, создании консалтингового и рейтингового агентства и определении принципов правового регулирования и системы внебиржевых торгов, а также о повышении осведомленности общественности о фондовом рынке.

Протокол совещания был подписан начальником отдела по вопросам облигаций КФР Б.Лхагвасурэном и главой представительства JICA в Монголии Мацумо Сато.

print
  • BBC: какие чудеса скрыты в недрах Узбекистана
  • В Казахстане по программе «7-20-25» одобрено свыше 2,5 тыс. заявок
  • В Ашхабаде прошли туркмено-турецкие политконсультации
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×