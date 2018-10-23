Объем товарооборота в ЕАЭС увеличился на 14%, объем внешней торговли - почти на 23%

CA-NEWS (KZ) - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин 22 октября принял участие в пленарном заседании международного форума «Евразийская неделя»: «Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции» в Ереване.

Как сообщает пресс-служба правительства РК, с приветственным словом к участникам форума обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он подчеркнул значимость мероприятия и выразил надежду на эффективные действенные дискуссии, которые будут способствовать укреплению сотрудничества в рамках ЕАЭС.

В работе форума приняли участие около 2 тыс. участников и более 150 спикеров, в числе которых первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, министры правительств, руководители госкорпораций и представители бизнеса государств-членов ЕАЭС.

А.Мамин в своем выступлении подчеркнул, что перед государствами-членами ЕАЭС стоит серьезная задача — ослабление последствий предстоящего цикличного замедления мировой экономики. По его словам, благодаря согласованной политике стран ЕАЭС существуют механизмы, позволяющие противостоять негативным трендам.

«Реализация направлений по развитию общего экономического пространства, созданию беспрепятственного доступа на рынки стран ЕАЭС позволили создать условия для наращивания объемов торговли между странами вне зависимости от внешних факторов. В рейтинге Doing Business 2018 ЕАЭС занимает 35 место из 190 – рост на 5 позиций, по сравнению с 2017 годом», - отметил он.

Объем взаимного товарооборота ЕАЭС за январь-июль 2018 года составил $34,1 млрд, увеличившись на 13,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внешней торговли членов ЕАЭС за январь-июль 2018 года составил $419,6 млрд, увеличившись на 22,7% к аналогичному периоду 2017 года.

Для улучшения условий ведения бизнеса на внутреннем рынке ЕАЭС ликвидировано 15 барьеров в различных отраслях, что позволило бизнесменам избежать значительных финансовых издержек.

Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения устойчивых темпов экономического роста в рамках ЕАЭС необходимо вести согласованную экономическую политику, направленную на укрепление конкурентоспособности производственного сектора. Одним из главных направлений этой работы должно стать формирование общих производственных процессов, направленных на интеграцию конкурентных преимуществ всех членов ЕАЭС и снижение себестоимости на протяжении всей цепи добавленной стоимости.

«Сформирован план по развитию 130 совместных кооперационных проектов по таким направлениям, как космос, медицина, добыча природных ресурсов, экология, сельское хозяйство», - сказал А.Мамин.

Он также отметил, что основным вопросом дальнейшего развития производственного потенциала является цифровизация.