Казахстан будет экспортировать бензин в Кыргызстан

CA-NEWS (KZ) - Казахстан начнет экспортировать бензин в Кыргызстан. Об этом 23 октября в кулуарах правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По его словам, соответствующие документы ведомство направило кыргызстанским коллегам, вопрос будет решен в течение 2-3 недель.

«Мы будем отправлять бензин в Кыргызстан по рыночной цене партиями примерно по 10 тыс. тонн», - добавил глава Минэнерго.

На сегодняшний день цены на бензин АИ-92 в Казахстане составляют 153-155 тенге ($0,42) , АИ-95 – 169-177 ($0,473), АИ-98 – 189-196 тенге ($1,05).