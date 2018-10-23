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  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан будет экспортировать бензин в Кыргызстан
Предыстория: Казахстан начнет экспорт бензина

CA-NEWS (KZ) - Казахстан начнет экспортировать бензин в Кыргызстан. Об этом 23 октября в кулуарах правительства сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

По его словам, соответствующие документы ведомство направило кыргызстанским коллегам, вопрос будет решен в течение 2-3 недель.

«Мы будем отправлять бензин в Кыргызстан по рыночной цене партиями примерно по 10 тыс. тонн», - добавил глава Минэнерго.

На сегодняшний день цены на бензин АИ-92 в Казахстане составляют 153-155 тенге ($0,42) , АИ-95 – 169-177 ($0,473), АИ-98 – 189-196 тенге ($1,05).
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