СМИ: Фрагменты тела журналиста Хашогги были обнаружены в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле

CA-NEWS (CA) - Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи (Хашогги) обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил РИА Новости глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек 23 октября.

"Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула", — сказал собеседник агентства.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.