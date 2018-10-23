СМИ: Фрагменты тела журналиста Хашогги были обнаружены в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле

- Азия и мир, общество
- 14:23, 23 октября 2018
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|Предыстория: Журналист из Саудовской Аравии пропал после визита в консульство в Стамбуле
|Продолжение: Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста Хашогги
CA-NEWS (CA) - Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи (Хашогги) обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил РИА Новости глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек 23 октября.
"Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула", — сказал собеседник агентства.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.