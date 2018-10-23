РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ: Фрагменты тела журналиста Хашогги были обнаружены в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле
Предыстория: Журналист из Саудовской Аравии пропал после визита в консульство в СтамбулеПродолжение: Директор ЦРУ отправилась в Турцию для расследования убийства саудовского журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи (Хашогги) обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, заявил РИА Новости глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек 23 октября.

"Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула", — сказал собеседник агентства.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Новости по теме:

print
  • Еще два проекта завершило правительство Японии в рамках программы GGP в Таджикистане
  • Для экс-глав силовых структур Узбекистана запросили длительные сроки заключения
  • Власти Таджикистана запретили «сходки» неформальных лидеров ГБАО
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×