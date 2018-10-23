Электромобиль монгольских инженеров выиграл первое место на международной выставке

CA-NEWS (MNG) - Коллектив научно-исследовательского центра «Билиг» завоевал главную премию на ежегодной международной выставке «Электрические машины и лучшие технологии», прошедшей 18-21 октября в Пекине, сообщает Montsame.

Монгольская команда ученых во главе бывшим министром юстиции Д.Дорлигжавом создала электронный автомобиль с названием «Salvo» или «Аянган Мотор», главной особенностью которого стала самозарядка. Точнее машина сама себя может обеспечить электрозарядом и не нуждается в зарядке от специальной установки.

На этой престижной выставке были представлены более 2500 моделей, для создания которых применены новейшие технологии. Работа монгольских ученых отличалась от них простым решением зарядки и выиграла первое место.