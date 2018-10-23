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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Девять китайских следователей отправлены в тюрьму за пытки гонконгского бизнесмена

CA-NEWS (CA) - Китайский суд приговорил к различным тюремным срокам девятерых следователей, которые в прошлом году допрашивали и пытали гонконгского бизнесмена Лау Хэйвина, сообщает Коммерсантъ.

В сентябре всем им были предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью. А 23 октября, суд вынес вердикт по этому делу: к наибольшему тюремному сроку в итоге был приговорен глава следственной группы, который проведет в заключении 13 лет. Остальные восемь обвиняемых получили сроки от одного до пяти лет. Семья погибшего уже заявила, что намерена требовать пересмотра наказания и квалификации действий следователей как убийства.

Лау Хэйвин — владелец сети отелей в Гонконге, а также супруг телеведущей Лю Фанфэй. Он пропал без вести в сентябре 2016 года, сразу после приземления в аэропорту Пекина. Как выяснилось позднее, он был задержан китайскими спецслужбами. За несколько дней до того, как китайские власти обязаны были его освободить, семье бизнесмена сообщили о его смерти. Вся следственная группа, занимавшаяся этим делом, была задержана. В ходе допросов они рассказали о том, как пытали Лау Хэйвина. Тот скончался после 80 часов лишения сна и жестоких пыток.

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