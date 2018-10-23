Спикер парламента Монголии принял губернатора Фукуока

CA-NEWS (MNG) - 23 октября глава японского города Фукуока Ёшимацу Мотоаки нанес встречу спикеру парламента Монголии (ВГХ) М.Энхболду, сообщает Montsame.

В начале встречи председатель парламента отметил важность расширения отношений и сотрудничества с Японией, которая является третьим соседом Монголии. В 2018 году была подписана среднесрочная программа развития стратегического партнерства между Монголией и Японией, где были отражены вопросы по содействию регионального сотрудничества. Он выразил удовлетворение определением направлений сотрудничества между сомоном Батсумбэр аймака Тув и японским городом Фукуока.

«Экономика префектуры и города Фукуока очень быстро развивалась 40 лет назад. Мы успешно решили вопрос загрязнения окружающей среды, что является отрицательной стороной интенсивного развития. Мы готовы поделиться со своим опытом по переработке отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды и воздуха с развивающимися странами Азии, в том числе с Монголией, экономика которой интенсивно развивается», - отметил Ёшимацу Мотоаки.

Японская стороны намерена внедрить в Монголии лучший опыт земледелия. Территория Японии не велика. Для того, чтобы вырастить большой урожай на малой площади японцы провели многочисленные исследования и достигли хороших успехов. В ходе встречи сообщилось о том, что уже начата реализация программы по повышению квалификации в Японии земледельцев сомона Батсумбэр аймака Тув.

Кроме этого, на встрече были обсуждены вопросы о развитии туризма, взаимных поездках граждан двух стран и др.