В Японии врезавшийся в мост сухогруз лишил воды 16 тыс. человек

CA-NEWS (CA) - На западе Японии сухогруз Erna Oldendorff, шедший под флагом Мальты, столкнулся с мостом, соединяющим остров Хонсю с островом Суо-Осима, сообщает РБК со ссылкой на NHK.

Мачта и кран сухогруза при столкновении повредили секцию моста. В результате около 16 тыс. человек остались без водоснабжения, поскольку по проходящему по мосту водопроводу поставлялась питьевая вода для 9 тыс. зданий на острове Суо-Осима.

В настоящий момент неизвестно, когда возобновится стабильная подача питьевой воды. На остров Суо-Осима было доставлено несколько цистерн, чтобы обеспечить водой больницы, школы и госучреждения.

Движение транспорта по мосту в обе стороны также приостановлено. Отмечается, что он будет перекрыт еще некоторое время.

Движение транспорта по мосту в обе стороны также приостановлено. Отмечается, что он будет перекрыт еще некоторое время.



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