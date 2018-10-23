В Таджикистане проходит закрытый суд по делу убийства иностранных велотуристов в Дангаре

CA-NEWS (TJ) - Выездной судебный процесс Верховного суда РТ по делу убийства иностранных велотуристов начался 23 октября в СИЗО №1 города Душанбе, сообщает Радио Озоди.

Суд проходит в закрытом режиме, несмотря на то, что ранее сообщалось, что в деле нет грифа секретности и судебный процесс, скорее всего, будет открытым. С утра у ворот в СИЗО собрались представители СМИ и родственники подсудимых, однако, пройти в зал судебных заседаний разрешили только адвокатам.

Нападение на группу иностранных велотуристов произошло в июле этого года в Дангаринском районе: четыре человека были убиты, двое отделались травмами.

На скамье подсудимых – 17 человек. Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо ребят Зафарджон Сафаров, Асомуддин Маджидов, Джафариддин и Аслиддин Юсуповы были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию. Некоторым подсудимым вменяется в вину недонесение о преступлении.

Нападение на иностранных туристов произошло 29 июля этого года на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области: автомобиль, в котором были несколько человек, наехал на иностранных велосипедистов, путешествовавших по Таджикистану, затем нападавшие вышли из салона и добивали раненых ножом. В теракте погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили увечья.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», вместе с тем власти Таджикистана обвиняют в этом запрещенную в стране Партию исламского возрождения и Иран.