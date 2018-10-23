Около 50 участков общей врачебной практики откроются в Астане до конца года

CA-NEWS (KZ) - Первичная медико-санитарная помощь станет доступней для жителей Астаны, сообщает Управление общественного здравоохранени города.

По данным ведомства, учитывая ежегодный прирост населения, в столице внедрен проект «Доктор у дома». Недавно в рамках развития государственно-частного партнерства были открыты 3 центра семейного здоровья в микрорайоне Жагалау (район Есиль), по улице Бараева (район Сарыарка), в ЖК «Сказочный мир» (район Алматы).

«До конца года откроются еще 4 таких центра, до конца I квартала 2019 года – еще 6 объектов за счет частных инвестиций. Таким образом, будет обеспечена физическая и территориальная доступность поликлиник. Дальнейшее развитие сети будет производиться с привязкой к застройке новых районов», – отмечают в управлении.

Согласно региональному плану государственной программы «Денсаулык», нагрузка на один участок общей практики должна составлять 1800 человек, однако на сегодня наблюдается иная картина – 2128 человек на один участок. В этой связи до конца 2018 года планируется открытие 48 новых участков общей врачебной практики.

Кроме того, в системе здравоохранения Астаны проводится работа по внедрению проекта «Смарт-медицина», которая подразумевает не только автоматизацию процессов (принцип «информация следует за пациентом»), но и внедрение смарт-элементов в процесс диагностики и лечения. На сегодняшний день все медицинские организации Астаны имеют 100-процентный доступ к интернету; во всех подведомственных медицинских организациях установлены медицинские информационные системы, медицинский персонал (более 8 тыс. человек) обучен компьютерной грамотности, работе в медицинских информационных системах.

На сегодня создано более 1 млн электронных паспортов здоровья на граждан Астаны (93%), в организациях ПМСП 66% от запланированного количества форм учетно-отчетной документации переведены в безбумажную форму, в том числе амбулаторные карты пациентов, листы временной нетрудоспособности, направления на исследования, консультации.