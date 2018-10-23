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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская компания построит цементный завод в Ферганской области

CA-NEWS (UZ) - В Ферганской области заложен первый кирпич в фундамент нового цементного завода в Узбекистанском районе, проектная стоимость которого составляет свыше $153 млн.

Для осуществления данного инвестиционного проекта выбран поселок «Шурсув» в Узбекистанском районе. Здесь имеются большие запасы известняка и глины. Для реализации проекта создано совместное узбекско-китайское предприятие.

Согласно проекту, СП будет производить в год 1 миллион тонн цемента и 33 миллиона квадратных метров гипсокартона, свыше тысячи человек будут обеспечены постоянной работой.

«В будущем планируем осуществить много проектов в сфере строительства жилья и дорог. Для этого в вашей стране имеются большие возможности. В данный момент мы приступили к осуществлению ряда инвестиционных проектов и в других регионах. Строительство предприятия займет 2 года и позволит наполнить внутренний рынок качественным цементом и гипсокартоном», – заявил генеральный директор компании Ма Мин Лян.

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