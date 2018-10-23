Президент Беларуси провел встречу с секретарем Совбеза Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Беларусь и Узбекистан всего за несколько лет во взаимных отношениях прошли путь, который прежде не удавалось пройти два десятилетия. При этом совместная повестка находится в тренде прекрасных отношений официального Ташкента как с Востоком, так и с Западом.

Об этом сегодня, 23 октября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, передает издание tvr.by.

Глава государства подчеркнул, что новое качество сотрудничества опирается на соглашения, достигнутые на уровне лидеров двух стран в рамках недавнего сентябрьского официального визита в Узбекистан. Именно тогда было принято решение сформировать и взять на контроль подробную дорожную карту по всем направлениям взаимодействия. Визит секретаря Совбеза Узбекистана как раз и наполняет реальным содержанием большой блок военно-технического сотрудничества стран.

План взаимодействия в военно-технической сфере на ближайшие два года включает в себя подготовку кадров, существенную модернизацию военной техники Узбекистана силами белорусского ВПК. Кроме того, официальный Ташкент не скрывает интереса и к передовым разработкам белорусского оборонного комплекса. В частности, речь идет о системах залпового огня "Полонез", легкой бронетехнике "Кайман" и беспилотниках.