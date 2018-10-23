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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана пытался попасть в Кыргызстан по чужому паспорту

CA-NEWS (UZ) - Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 22 октября 2018 г. на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Достук - автодорожный" пограничный наряд задержал гражданина Узбекистана с чужим паспортом.

Гражданин Узбекистана направлялся из Узбекистана в Кыргызстан и при прохождении паспортного контроля предъявил кыргызским пограничникам паспорт на имя Ш.Н., 1972 г.р.

Однако пограничный наряд выявил несоответствие личности предъявителя фотографии в документе. Во время опроса узбекистанец подтвердил, что пытался въехать в Кыргызстан по чужому паспорту.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

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