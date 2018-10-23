Зоопарки Москвы и Ташкента договорились об обмене животными

CA-NEWS (UZ) - Администрации зоопарков Москвы и Ташкента подписали меморандум, в рамках которого будут обмениваться опытом, проводить совместные проекты, а также обмениваться животными. Об этом сообщается на сайте Московского зоопарка, передает ТАСС.

"Двадцатого октября в рамках Дней культуры Москвы в столице Узбекистана прошла торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между зоопарками Москвы и Ташкента. Этот документ позволит укрепить взаимоотношения между зоопарками, а также открыть новые перспективы для сотрудничества - обмена опытом, взаимного обогащения коллекций, проведения совместных проектов", - говорится в сообщении.

Ташкентский зоопарк входит в состав Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), созданной в 1994 году на базе Московского зоопарка.