Эрдоган призвал Саудовскую Аравию к ответу за убийство журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги было спланировано за много дней. Свою речь он адресовал парламентариям-однопартийцам от правящей Партии справедливости и развития (АКР), передает Би-Би-Си.



Он назвал эту акцию жестокой и варварской, и потребовал от саудовцев ответить, где находится тело и кто отдал приказ об убийстве.

При этом президент подчеркнул, что не сомневается в искренности короля Саудовской Аравии, когда тот говорит, что ему неизвестны обстоятельства, связанные с гибелью Хашогги. Главный вопрос, на который, по словам Эрдогана, многие и он сам хотели бы получить ответ, - почему тело журналиста до сих пор не найдено?

Реджеп Тайип Эрдоган переговорил по телефону с саудовским принцем Мохаммедом бин Салманом, который считается самым влиятельным человеком в государстве и которому король доверяет политическое руководство. После этого звонка, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Эр-Рияд стал более открыто сотрудничать в расследовании того, что произошло внутри консульства в Стамбуле.

В течение трех недель Саудовская Аравия выдвигала противоречивые версии. Самую свежую из них Эр-Рияд огласил 22 октября - теперь Саудовская Аравия утверждает, что журналиста действительно убили в консульстве, но произошло это случайно в завязавшейся драке.В своей речи Эрдоган также призвал провести суд над подозреваемыми в Стамбуле.

Ранее в СМИ появилась информация, что тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи (Хашогги) обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек 23 октября.

"Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула", — сказал Перинчек.