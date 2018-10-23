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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркестанская область лидирует в Казахстане по экспорту мяса

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области за 9 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 11% и составило 972,6 тыс. голов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

По его словам, в соответствии с увеличением поголовья скота, на 7% увеличилось и производство мяса.

«В результате произведено 154,7 тыс. тонн мяса. Кроме того, на 9,2% увеличилось производство яиц и на 3,2% производство молока. В целом, экспортировано 4,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота в страны ближнего и дальнего зарубежья. По экспорту мяса регион занимает 1 место в республике», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что на сегодняшний день в соответствии с долгосрочной программой развития мясного животноводства разработан план, предусматривающий увеличение маточного поголовья КРС к 2027 году до 1218,7 тыс. голов, довести импорт маточного поголовья до 36 тыс. голов, а также приобретение маточного поголовья у фермерских хозяйств, где данный показатель намерены довести до 150 тыс. голов.

Отмечается, что основной задачей программы является развитие фермерских хозяйств путем выдачи кредитов под 4%, сроком до 15 лет.

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