Девочка погибла под колесами автобуса в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане автобус сбил насмерть 15-летнюю девочку.

По данным Департамента полиции города, 23 октября примерно в 14:40 водитель маршрутного автобуса №40, следуя по улице Кенесары, допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия несовершеннолетняя, 2003 года рождения, скончалась на месте.

По факту ДТП начато досудебное расследование.