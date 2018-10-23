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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Девочка погибла под колесами автобуса в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане автобус сбил насмерть 15-летнюю девочку.

По данным Департамента полиции города, 23 октября примерно в 14:40 водитель маршрутного автобуса №40, следуя по улице Кенесары, допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте.

В результате происшествия несовершеннолетняя, 2003 года рождения, скончалась на месте.

По факту ДТП начато досудебное расследование.

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