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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Некоторые пострадавшие в Керчи студенты получат инвалидность

CA-NEWS (CA) - Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что среди пострадавших в Керчи студентов есть те, кто получит инвалидность после случившегося, передает РИА Новости.

«Сегодня в больницах 47 человек. Мы вот только сейчас обсуждали, что, к счастью, мы эту критическую точку, наверное, уже прошли. Мы больше никого потерять не должны за этот период. Ранения тяжелые есть, конечно, есть ситуации, когда люди получат инвалидность разной степени тяжести. Вот это, конечно, самое страшное, отдельный процесс реабилитации», — сказал Аксенов.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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