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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Запрет Франции на ношение хиджаба нарушает права человека - комитет ООН

CA-NEWS (CA) - Комитет по правам человека ООН заявил во вторник, что запрет Франции на ношение никаба (хиджаба) - предмета мусульманской одежды, закрывающего большую часть лица - является нарушением прав человека, передает Reuters.

Власти Франции не смогли обосновать необходимость данного запрета и им поручено пересмотреть законодательство, говорится в заявлении комитета.

“В частности, членов комитета не убедило заявление Франции о том, что запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, является необходимым и пропорциональным с точки зрения безопасности или для достижения цели “совместного проживания” в обществе”, - говорится в заявлении.

Комитет, который состоит из независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщил, что у Франции есть 180 дней на то, чтобы отчитаться о принятых мерах.

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