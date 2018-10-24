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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Москвичей познакомят с казахскими традициями

CA-NEWS (KZ) - В культурном центре «Дружба» Москвы 26 октября состоится знакомство с обычаями и традициями Казахстана.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, москвичей ждет интерактивная презентация, посвященная главным символам страны. В ходе часовой презентации посетителям расскажут о местах, обязательных к посещению, традиционных блюдах и архитектуре.

«У нас уже была лекция про Белоруссию, после которой наши посетители решили туда отправиться. Такого эффекта мы и стараемся добиться – сделать так, чтобы люди захотели поближе познакомиться с традициями той или иной страны», – рассказала заведующая культурно-массовым сектором «Дружбы» Ирина Мирошниченко.

Она добавила, что в ноябре гости центра отправятся в интерактивное путешествие по Японии, а в декабре – во Францию.

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