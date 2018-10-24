В Душанбе состоится фестиваль японской культуры

CA-NEWS (TJ) - Культурный фестиваль «Дни Японии» пройдет 27-28 октября текущего года в Исмаилитском центре в городе Душанбе, сообщает посольство Японии в Таджикистане.

Тема фестиваля – «Туризм и ремесла Японии» и посвящается Году туризма и развития народных ремесел в Таджикистане. Фестиваль «Дни Японии» организован при содействии министерства иностранных дел РТ, министерства культуры и Комитета по развитию туризма страны.

Церемония открытия культурного фестиваля «Дни Японии» и концерт состоятся в субботу, 27 октября.

Во время концерта гости смогут послушать таджикскую музыку в исполнении японского музыканта и японскую музыку в исполнении таджикских артистов. В заключении концерта, студенты из Таджикского государственного института языков и Российско-Таджикского (славянского) Университета исполнят японский танец «Соран-Буси».

Танец показывает каждую стадию рыбалки, движения имитируют вытягивание сетей, сбор рыбы, а также движение волн. Тут же гости также могут посетить выставку, посвященную японским народным ремеслам и туризму

Основная часть мероприятий будет проходить в Исмаилитском центре в Душанбе 27 и 28 октября 2018 года с 10:00 до 16:00. В рамках культурного мероприятия будут проведены мастер-классы по оригами от ведущего художника оригами г-жи Елены Кабачинской и по японской традиционной игре Кендама от мастера, г-на Кентаро Арая, дегустация японской еды; выставка автомобилей Toyota, японских традиционных ремесел и кукол, выполненных художником Аззой Каноат с использованием японской технологии, показ поп-культуры, розыгрыш японских игр и другие мероприятия.