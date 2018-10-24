Защитник молодежной сборной Таджикистана по футболу покинул чемпионат Азии из-за травмы

CA-NEWS (TJ) - Защитник молодежной сборной Таджикистана (U-19) Зиёвуддин Фузайлов получил травму во время матча чемпионата Азии-2018 против сборной Малайзии (2:2).

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана (ФФТ), у Зиёвуддина Фузайлова диагностирован вывих правого голеностопного сустава.

В матче с Малайзией Зиёвуддин Фузайлов вышел на замену на 77-й минуте, однако спустя несколько минут игрок соперника грубо сыграл против него сзади, в результате чего защитник сборной Таджикистана получил травму и прямо со стадиона был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Обследование в местной клинике не выявило у Фузайлова тяжелых повреждений. К счастью, результаты МРТ показали, что у игрока молодежной сборной Таджикистана нет перелома на ноге.

На правом голеностопном суставе Зиёвуддина был наложен гипс. По словам врачей, восстановление игрока займёт полтора-два месяца.