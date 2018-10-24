Узбекистан намерен производить элитные французские вина

CA-NEWS (UZ) - Для производства высококачественных французских вин в Узбекистан из Франции доставлены саженцы таких сортов виноградов, как «Каберне», «Совиньон-блан» и «Шардонне».

Директор винного завода «Янгикурган шароб» в городе Намангане Машраб Максумов говорит, что после визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева во Францию, в республике были осуществлены большие работы по модернизации винодельческой промышленности.

– В нашей стране винодельческая промышленность испытывала застой. Потому что виноградники были уничтожены. Если привезенный из Франции и предназначенный в основном для приготовления сухого вина виноград будет давать плоды, то на полную мощь заработает не только наш завод, но и другие винные заводы в Узбекистане, – сказал Машраб Максумов.

По словам специалиста проекта по производству высококачественных французских вин в Узбекистане, в настоящее время в лабораториях Министерства инновационного развития, «Узбекшаробхолдинг», АО «Узшаробсаноат» и Академии наук республики идет активная работа по освоению технологий по производству высококачественных французских вин.

Как говорит дилер компаний по производству органических вин в Чехии Наталья Леганова, «солнечный климат Узбекистана позволяет выращивать сорта винограда для производства высококачественных вин». "Эта отрасль принесет большую выгоду экономике Узбекистана. Уже сегодня местное сырье для производства винной продукции покупают Испания и Франция. Уже сам этот факт свидетельствует о рентабельности винодельческой промышленности Узбекистана, – говорит она.

По словам ведущего специалиста АО «Узшаробсаноат», в этом году для развития винодельческой промышленности республики АО «Узшаробсаноат» и Министерству инновационного развития из государственного бюджета выделено 30 миллиардов сумов. Кроме того, была выделена отдельная сумма для модернизации 62 винных заводов в Узбекистане.