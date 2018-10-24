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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане собрано около 238 тысяч тонн хлопка

CA-NEWS (TJ) - Свыше 237,6 тыс. тонн хлопка собрано в Таджикистане по состоянию на 22 октября текущего года с начала хлопкоуборочного сезона.

Как сообщает пресс-центр министерства сельского хозяйства страны, этот показатель составляет 56,6% от прогнозируемого плана.

Хлопкоробы Хатлонской области по состоянию на 22 октября собрали свыше 143,8 тыс. тонн хлопка, что составляет 52,3% от прогнозного показателя на текущий год.

В Согдийской области и районах республиканского подчинения собрано более 86 тыс. тонн (66,9%) и 7,7 тыс. тонн (47%) соответственно.

Ближе к выполнению прогнозируемого плана среди хлопкосеющих районов находятся – Бохтар -97,9% и Леваканд – 92,2%.

Хлопок в текущем году в Таджикистане посеян на площади 185 тыс. 817 га, отмечается в сообщении.

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