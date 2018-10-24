Работники предприятия «Балканбалык» рассказали о приватизации рыбокомбината и о 3-месячном отпуске без содержания

CA-NEWS (TM) - Десятки работников государственного предприятия «Балканбалык» были вынуждены подчиниться требованиям своего руководства и уйти в неоплачиваемый трехмесячный отпуск. Это предприятие недавним указом президента было передано в ведение министерства промышленности и уже приватизировано в нарушение условия сохранения за сотрудниками своих рабочих мест, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Месяц назад директор рыбокомбината Гурбан Мядянов распорядился не пускать на территорию завода никого из консервного и коптильного цехов, а также из котельной, а это без малого 40 работников, большинство из которых женщины, имеющие на иждивении малолетних детей.

В ответ на обращение работников в правоохранительные органы Г.Мядянов пообещал после приватизации предоставить всем им рабочие места. В начале октября директор уехал в Ашхабад. Его подчиненные уверены — решать судьбу предприятия.

12 сентября вышел указ Гурбангулы Бердымухамедова о присоединении государственного комитета рыбного хозяйства к министерству промышленности. Несмотря на то, что этим постановлением минфину и экономики, а также министерству промышленности предписывается «адресно приватизировать ведомственные предприятия преобразованного государственного комитета рыбного хозяйства Туркменистана … с условием сохранения рабочих мест и основной специфики работы этих предприятий…», тем не менее, директор единолично подписал приказ об отправке работников в неоплачиваемый 3-месячный отпуск.

Источники издания сообщают, что в отпуск отправлены и 26 работников-пенсионеров.

«Все эти люди работают на предприятии по контракту, размер их пенсии составляет 400-600 манатов, - говорит один из работников предприятия. - Если бы им не продлили контракт, то эти зарплаты можно было бы распределить между женщинами, которые согласны работать даже на полставки, лишь бы что-то приносить домой».

В тот день, когда работницам было запрещено входить на территорию предприятия, конфликт между ними и руководством был завершен разрешением сделать уборку в цехах, собрать банки для консервирования томатной пасты и другой мусор, после чего велели больше на работу не являться до особого приглашения. Тех, якобы, кто будет много спорить и возражать, не вызовут даже и через три месяца. Всех отправили в отпуск за свой счет.

По информации издания, на основании президентского указа было также выкуплено и передано в частные руки предприятие «Хазарбалык». Это достаточно новый рыбокомбинат, расположенный вблизи Туркменбаши.