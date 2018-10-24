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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане с прилавков изымают фарш и колбасу из России, в которых обнаружены микробы

CA-NEWS (KZ) - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана выявил нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов по показателю общей микробной обсемененности продукции, поставляемой из России.

Как сообщает ведомство, микробная обсемененность обнаружена в пробе фарша «Котлетный» (ООО «ФинИнвест»), в пробах фарша «Натуральный», «Крестьянский» (ООО «СПК Курников»), в пробах крыла цыпленка-бройлера (ЗАО «Ставропольский бройлер»), в колбасе «Особая со шпиком» (ЗАО «Микояновский мясокомбинат»)

В настоящее время принимаются меры административного характера в отношении реализаторов недоброкачественной продукции, в том числе по изъятию некачественного товара с торговых объектов, отмечает комитет.

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