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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Абитуриенты в Казахстане смогут сдать ЕНТ в январе

CA-NEWS (KZ) - У казахстанских абитуриентов появилась возможность сдать единое национальное тестирование в январе 2019 года.

Однако, как отмечает пресс-служба Министерства образования и науки РК, после тестирования, который данного ЕНТ можно поступить в вуз только на платной основе.

Прием заявлений на тестирование будет осуществляться 1-15 декабря текущего года. Государственные гранты распределяются после сдачи основного ЕНТ.

ЕНТ будет проведено:
- для учащихся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе). Ученики выпускных классов смогут проверить свои знания перед основным ЕНТ. Абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ летом 2019 года. Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может лишь претендовать на зачисление в вуз на коммерческой основе;
- для студентов, условно зачисленных в вузы и завершающие первый семестр. Студент проходит тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в вузе. В случае, если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен.

Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ национального центра тестирования. Тестирование в январе платное, оплата составляет 2242 тенге ($6).

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