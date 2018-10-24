Самолет с маркировкой нацистской Германии рухнул на шоссе под Лос-Анджелесом

CA-NEWS (CA) - Легкомоторный самолет с маркировкой ВВС нацистской Германии упал на шоссе в городе Агура-Хиллз к северо-западу от Лос-Анджелеса. Инцидент произошел во вторник, 23 октября, сообщает ​Los Angeles Times.

Немецкий Focke-Wulf Fw 190 рухнул на шоссе. Пилоту сразу же помогли выбраться из самолета, сообщается, что он не пострадал. Автомобили, двигавшиеся по дороге, также не были задеты. Пилот направлялся на полетную тренировку, но не достиг места назначения. Что послужило причиной падения, ему неизвестно.

Как передает телеканал Fox-10, самолет принадлежал некоммерческой организации Condor Squadron, основанной летчиками времен Второй мировой войны. Организация управляет музеями военной авиации и проводит полеты отреставрированных самолетов во время парадов и мероприятий памяти ветеранов.

Как видно на фото, опубликованным в соцсетях очевидцами аварии, на крыльях у самолета нарисованы кресты, которые использовались как опознавательный знак ВВС нацистской Германии — Люфтваффе.