Трамп назвал «полным фиаско» попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что власти Саудовской Аравии срежиссировали «худшее в истории прикрытие» в деле об убийстве Джамала Хашогги, а Госдепартамент пообещал аннулировать визы ряду предполагаемых виновников гибели журналиста, сообщает Reuters.

Президент Турции Тайип Эрдоган во вторник раскритиковал попытки Саудовской Аравии возложить вину за убийство Хашогги на сотрудников спецслужб, действовавших, согласно заявлениям Эр-Рияда, без ведома властей страны. Эрдоган призвал Саудовскую Аравию провести поиски «вдоль и поперек» и выяснить, кто стоит за гибелью журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Инцидент спровоцировал критику в адрес Саудовской Аравии со стороны международного сообщества и ударил по отношениям Эр-Рияда и Вашингтона.

Трамп назвал убийство и последующую попытку Саудовской Аравии скрыть произошедшее «полным фиаско». «Убийства или его сокрытия вообще не должно было быть, потому что такое не должно случаться», - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, который отверг какую-либо причастность к убийству Хашогги.

Ранее Трамп раскритиковал действия саудовских чиновников. «Кто-то сильно напортачил. И у них было худшее прикрытие в истории», - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Вашингтон выяснил личности ряда саудовских чиновников и сотрудников служб безопасности, которых подозревает в причастности к убийству Хашогги, и примет соответствующие меры, в частности, аннулирует их американские визы.

По словам Помпео, Госдеп также изучает вопрос возможного введения санкций в отношении причастных к инциденту.

Эрдоган сказал, что в день, когда Хашогги пришел в консульство и был убит, из системы видеонаблюдения консульства был изъят жесткий диск. «У нас есть явные признаки того, что это убийство - результат спланированной операции, а не случайного стечения обстоятельств», - сказал он.