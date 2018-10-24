65-летний житель Хамадони убил сына и ранил внучку

CA-NEWS (TJ) - Родственники 65-летнего жителя района Хамадони Рахмона Миронова, убившего своего 31-летнего сына и ранившего 8-летнюю внучку, требуют для него самого строгого наказания, сообщает Радио Озоди.



Трагедия произошла 20 сентября: Рахмон Миронов убил своего сына Джумахона из охотничьего ружья и ранил 8-летнюю внучку. ​

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы семейства по статье 104 ч.2 (Убийство) УК РТ.

Источник в прокуратуре района Хамадони сообщил 24 октября, что на первичном допросе Рахмона Миронова было установлено, что он постоянно грозился убить своих домочадцев, из-за чего все покинули родной дом. Джумахон Миронов вместе с матерью выехал в Россию, что еще сильнее разозлило отца семейства.

«Рахмон Миронов признался следствию, что постоянно грозился убить своих детей, поэтому все покинули его дом. Страдала и его жена, которая в конце концов год назад уехала вместе с сыном Джумахоном в Россию. Поэтому отец семейства решил отомстить своему сыну», - говорит источник.

По его словам, после убийства Рахмон Миронов вернулся домой и выпил большую дозу фосфоросодержащего препарата, решив покончить с собой. Но прибывшие на место преступления сотрудники милиции и медики спасли его от смерти.

Родственники Рахмона Миронова сказали, что тот страдал от алкоголизма и в состоянии алкогольного опьянения постоянно грозился убить домочадцев.

Джамшед Миронов, брат убитого Джумахона, сказал, что после того, как мать с Джумахоном уехали в Россию, отец требовал их возвращения, но домой прилетел лишь Джумахон.

«Мама не вернулась и это разозлило отца. Бедная мать страдала от выходок отца, поэтому и сбежала от него в Россию», - рассказал Джамшед.

По его словам, трагедия произошла спустя несколько дней после возвращения Джумахона. «Вечером 20 сентября кто-то постучал в ворота, брат вышел на стук, а там был отец. В руках у него было ружье. Он выстрелил в Джумахона через закрытую дверь», - рассказал брат убитого.

Ранение в ногу получила и 8-летняя внучка обвиняемого Ясмина Акрамова, сейчас она проходит лечение в Душанбе.