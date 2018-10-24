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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии тепличникам разрешили бесплатно использовать электричество в ночное время

CA-NEWS (TJ) - На заседании правительства Монголии был принят вопрос реализации проекта «Зимняя теплица», передает Montsame. Министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Б.Батзоригу было поручено начать реализацию этого проекта, который нацелен на предоставление льгот по оплате электричества.

С 1 ноября по 1 апреля в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) тепличники могут использовать бесплатное электричество. Максимальная затрата электроэнергии зимней теплицы составляет 0.786 квт/ч на 1м2.

По предварительным счетам, в рамках проекта будут созданы тепличные хозяйства с земельным участком площадью 20 гектаров. Урожай тепличных овощей составит примерно 6450 тн.

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