В Хороге обсудили вопросы координации действий в случае стихийных бедствий

CA-NEWS (TJ) - Первое заседание Группы быстрой оценки и координации при чрезвычайных ситуациях (РЕАКТ) состоялось в городе Хороге, административном центре Горно-бадахшанской автономной области (ГБАО).

Как сообщила «Авеста» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи, заседание прошло под председательством начальника УКЧС по ГБАО Н.Миракова при поддержке Фонда Ага Хана по развитию.

В заседании приняли участие заместитель председателя Горно-Бадахшанской автономной области Анвар Иматшозода, представители министерств, ведомств, международных и общественных организаций работающих на территории области.

«Проведение таких совместных работ и готовность к чрезвычайным ситуациям, выработает наличие четких механизмов реагирования, сотрудничество между разными ведомствами»- отметил в своем выступлении Анвар Иматшозода.

Также, в ходе заседания заместитель начальника международного Управления КЧС Фируза Турсунзода представила информацию о концепции работы группы РЕАКТ, о первых шагах и планах на ближайшее будущее, а также формате дальнейшей совместной работы.

В своем выступлении подполковник Н.Мираков, поблагодарив международные организации за оказанную поддержку в ликвидации чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории области, ознакомил участников с ситуацией, связанной с чрезвычайными ситуациями, произошедшими в области с начала года.

Целью заседания стало формирование Группы и координация совместных действий в случае возникновения стихийных бедствий.