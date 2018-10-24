В Душанбе состоялись политические консультации Таджикистана и США

CA-NEWS (TJ) - 23 октября в Душанбе состоялись седьмые двусторонние политические консультации между Республикой Таджикистан и Соединенными Штатами Америки под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Таджикистан Хусейнзода Музаффара и заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии госпожи Эмилии Пумы, сообщает пресс-служба МИД. Консультации прошли в расширенном составе с участием представителей соответствующих министерств и ведомств.

В ходе политических консультаций были рассмотрены и обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе вопросы развития экономических и политических связей, укрепление безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также другие вопросы, представляющие обоюдный интерес.