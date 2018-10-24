ТВ Согдийской области начало вещать в формате HD
- Таджикистан, общество
- 17:27, 24 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего рабочего визита в Согдийскую область открыл сегодня, 24 октября в городе Худжанде дополнительное здание областного телевидения и радио.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в студии нового здания Эмомали Рахмон нажатием кнопки дал старт вещанию телевидения Согдийской области в формате HD.
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