РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ТВ Согдийской области начало вещать в формате HD

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего рабочего визита в Согдийскую область открыл сегодня, 24 октября в городе Худжанде дополнительное здание областного телевидения и радио.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в студии нового здания Эмомали Рахмон нажатием кнопки дал старт вещанию телевидения Согдийской области в формате HD.

print
  • Казахстан будет экспортировать бензин в Кыргызстан
  • В центре Киева автокран без тормозов смял десяток автомобилей
  • Под Ташкентом от утечки угарного газа погибла супружеская пара
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×