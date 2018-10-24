16 американских компаний намерены развивать торгово-экономические отношения с Казахстаном

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 24 октября встретился с министром торговли США Уилбуром Россом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Глава государства отметил, что визит министра торговли является важным свидетельством заинтересованности США в развитии сотрудничества с регионом Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимных экономических связей.

Он подчеркнул результаты проведенных переговоров на высшем уровне в ходе его официального визита в США в январе.

«Во время состоявшейся встречи мы достигли взаимопонимания с президентом Дональдом Трампом. Казахстанско-американские отношения вышли на уровень расширенного партнерства, о чем было подписано соответствующее заявление. В рамках своего официального визита я встретился с большой группой «капитанов бизнеса» США. В ходе совместного бизнес-форума было подписано 27 различных коммерческих документов на сумму 7 миллиардов долларов США. На сегодняшний день объем торговли между нашими странами составляет около 2 миллиардов долларов США. В этом году данный показатель вырос на 30%», - сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, он остановился на истории развития сотрудничества между двумя странами и рассказал о соглашениях, заключенных в первые годы независимости Казахстана.

«После того, как Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл крупнейший в мире ядерный полигон, мы подписали первый договор о сотрудничестве с Президентом Джорджем Бушем-старшим. Тогда же компания «Шеврон» выразила намерение работать в нашей стране. История деятельности этой компании наглядно показывает, как можно успешно вести бизнес в Казахстане», - отметил президент.

В свою очередь Уилбур Росс отметил, что вместе с ним в Астану прибыла делегация из 16 американских компаний, которые намерены развивать торгово-экономические отношения с Казахстаном.

Министр передал Н.Назарбаеву слова приветствия и наилучшие пожелания от Д.Трампа, а также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между Казахстаном и США.