В Худжанде с участием президента Таджикистана была сдана в эксплуатацию гимназия
- Таджикистан, политика
- 17:44, 24 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Худжанде с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона была сдана в эксплуатацию гимназия №1 имени Махмудходжа Бехбуди, рассчитанная на обучение 1 тыс. 280 учащихся в две смены, сообщает пресс-служба главы государства.
В трехэтажном здании гимназии расположены 68 классов, в том числе 30 учебных кабинетов, кабинетов физики и биологии со всем необходимым оборудованием.
На месте президент Эмомали Рахмон провел встречу с представителями образовательной сферы Согдийской области.
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