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  24 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ЦРУ прибыла в Турцию за аудиозаписью гибели журналиста Хашогги
Предыстория: Турецкие СМИ сообщили об обнаружении в машине саудовского консульства вещей убитого журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Директор ЦРУ Джина Хаспел потребовала у турецких властей аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи) в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным Reuters, Хэспел намерена получить доступ к аудиозаписи. Как отмечает агентство, несмотря на информацию в СМИ, Турция до сих пор не представила аудиозапись своим союзникам, в том числе США.

Хаспел прибыла в Турцию днем ранее, чтобы собрать сведения об убийстве журналиста. Директор ЦРУ приехала по поручению президента Дональда Трампа, который остался не удовлетворен ранее озвученной информацией о ходе дела. По результатам, которые получит Хаспел, Вашингтон будут принимать решения в отношении властей Саудовской Аравии.

Хашогги пропал 2 октября, в этот день он посещал генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства признали смерть журналиста в консульстве только 20 октября. В Эр-Рияде заявили, что журналист погиб после ссоры. Как писал Reuters со ссылкой на саудовского чиновника, он был убит «удушающим захватом», который применили при его попытке покинуть здание и позвать на помощь. Семья убитого журналиста во вторник встретилась с королем страны Салманом, который выразил им соболезнования.

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